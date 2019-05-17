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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي

الجمعة 17/مايو/2019 - 12:18 م
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي عند ختام تعاملات اليوم الخميس، ليربح "داو جونز" أكثر من 200 نقطة بدعم نتائج أعمال الشركات.

واستفادت البورصة الأمريكية من الإفصاح عن نتائج أعمال "وول مارت" و"سيسكو سيستمز" والتي جاءت أفضل من التوقعات.

وارتفع سهم "وول مارت" بأكثر من 1.4 بالمئة بعد أن سجل زيادة في الأرباح متجاوزاً التوقعات خلال الربع المالي المنتهي في أبريل الماضي.

كما صعد سهم "سيسكو" بنحو 6.7 بالمئة في بداية الجلسة بعد أن أعلنت نتائج أعمال فصلية تهزم التوقعات إلى جانب رؤية مستقبلية قوية أفضل من المتوقع بشأن الإيرادات.

كما ارتفعت أسهم قطاع البنوك مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية.

وتراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية سجلة أدنى مستوى في شهر كما أن عمليات بناء منازل جديدة وتصاريح البناء سجلت أرقاماً أعلى من المتوقع.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.8 بالمئة أو ما يوازي 214.6 نقطة تقريباً ليصل إلى 25862.6 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.9 بالمئة مسجلاً 2876.3 نقطة وشهد مؤشر "ناسداك" ارتفاعاً  بلغ 1 بالمئة ليصل إلى 7898.05 نقطة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 97.823.
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