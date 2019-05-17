سهم أوبر يرتفع 4% لليوم الثالث على التوالى
الجمعة 17/مايو/2019 - 12:18 م
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ارتفع سهم أوبر بأكثر من 4 بالمئة، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي لكنه لا يزال أدنى سعر الطرح العام.
وتمكن سهم أوبر من تحقيق مكاسب تتجاوز 15.4 بالمئة خلال جلسات الثلاثاء والأربعاء واليوم بعد أن عاني من خسائر قوية منذ تداوله بالبورصة الأمريكية.
وكانت الشركة العاملة في قطاع النقل التشاركي بدأت أولى جلساتها في البورصة الأمريكية الجمعة الماضية بعد أن حددت سعر الطرح العام لأسهمها عند 45 دولاراً للسهم.
وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم أوبر بنحو 4.1 بالمئة إلى 43 دولاراً ليظل أدنى سعر الطرح العام.
ويتزامن ارتفاع سهم أوبر مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية بنهاية التعاملات بعد نتائج أعمال وبيانات اقتصادية.
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