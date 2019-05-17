ارتفاع مؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسط مكاسب أسهم التكنولوجيا، ولكنه سجل خسائر أسبوعية.





وفي ختام تعاملات اليوم ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.9 بالمئة عند 21251 نقطة، ولكنه سجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 0.4 بالمئة.





وتأتي خسائر مؤشر "نيكي" في إجمالي أداء الأسبوع وسط تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبالتزامن مع إفصاح البنوك والشركات في اليابان عن نتائج الأعمال.





أما مؤشر "توبكس" فارتفع بنحو 1.1 بالمئة مُسجلاً 1554.3 نقطة.





وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمئة إلى 109.61 ين.





وقاد سهم شركة "سوني" مكاسب قطاع التكنولوجيا فارتفع بنحو 9.9 بالمئة، وذلك بعد أن أعلنت عزمها على تنفيذ عملية إعادة شراء أسهم، إلى جانب شراكة استراتيجية مع شركة "مايكروسوفت" في مجالات مثل الألعاب.





وارتفع سهم "سوفت بنك" التي تعد مستثمر رئيسي في شركات التكنولوجيا الأمريكية بنحو 2.3 بالمئة.





كما ارتفعت أسهم بعض شركات الاتصالات عقب صعود سهم نظيرتهم الأمريكية "سيسكو" بنحو 6.6 بالمئة.





وزاد سهم شركة تكنولوجيا المعلومات "إن.أي.سي" بنحو 2.3 بالمئة، فيما صعد سهم "فوجيتسوي" بنسبة 0.5 بالمئة.



