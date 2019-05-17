انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف التجارية، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.





وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.4 بالمئة عند 381.4 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 7340.8 نقطة.





وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمئة مُسجلاً 12250.8 نقطة، بينما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.3 بالمئة إلى 5431.7 نقطة.





وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1180 دولار.





وقادت أسهم شركات السيارات الخسائر وتراجعت بنحو 1.1 بالمئة في الدقائق الأولى من افتتاح الجلسة.





وأدرجت الولايات المتحدة شركة "هواوي" إلى القائمة السوداء، وهي قائمة الشركات التي تعتبرها واشنطن تقوض المصالح الوطنية.





ومن جانبه علق حزب الشعب الصيني عبر صحيفة وطنية أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ستجعل بكين أقوى.





كما أفادت تقارير صحفية أن ماي أبلغت نواب بارزين في حزب المحافظين أنها ستضع في الشهر المقبل جدولًا زمنيًا لاستقالتها وانتخاب زعيم جديد للحزب



