ننشر أسماء القائمات المقبولة أوليا في إنتخابات البلدية الجزئية ببلدية باردو

بلغ عدد القائمات المترشحة المقبولة أوّليا، للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية باردو 10 قائمات، وفق ما أوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية.





وجاءت القائمات حسب الترتيب، القائمة المستقلة "الكلنا باردو" برئاسة حسن يعقوب في المرتبة الاولى، تليها قائمة "باردو أولا" المستقلة التي تترأسها زينب بن حسين (ترشحت عن حركة النهضة) ، والتي كانت تترأس المجلس البلدي بباردو قبل إنحلاله في 23 أفريل الماضي إثر استقالة أغلبية أعضائه.





وحلّت القائمة الحزبية "آفاق تونس" برئاسة ظافر الصغيري في المرتبة الثالثة، تلتها قائمة حركة النهضة التي يترأسها منير بوزيد في المرتبة الرابعة، لتأتي القائمة المستقلة "شباب باردو" برئاسة هشام العيادي في المرتبة الخامسة.





وجاءت قائمة حزب البديل التونسي (قائمة حزبية) ويترأسها منير التيلي في المرتبة السادسة، ثم القائمة الحزبية لحركة تحيا تونس برئاسة زين العابدين النيفر في المرتبة السابعة، وقائمة حزب بني وطني(قائمة حزبية) والتي يترأسها غازي البنزرتي في المرتبة الثامنة.





ووردت القائمة المستقلة "أوفياء باردو" برئاسة زكية الكسراوي في المرتبة التاسعة، وتليها قائمة التيار الديمقراطي(قائمة حزبية)، التي تترأسها بسمة القيزاني في المرتبة العاشرة.