513 مليون دولار فائض تجارى حققته مصر مع 10 دول عربية

على مستوى 21 دولة عربية تتبادل مصر معها تجارياً، نجحت الدولة خلال 60 يومًا فى تحقيق فائض تجارى لصالحها مع 10 دول منها، حيث فاق حجم وقيمة الصادرات المصرية لتلك الدول العشر، قيمة الواردات منها، وقد جاءت دولة الإمارات العربية فى مقدمة الدول التى حققت مصر فائضاً تجاريا معها.





وبلغ إجمالى الفائض التجارى الذى حققته مصر مع الدول العربية العشرة 513 مليونا و128 ألف دولار، وذلك خلال أول شهرين من العام الجارى "يناير وفبراير 2019"، وقد استحوذ الفائض مع دولة الإمارات وحدها على 35% منها بقيمة 180.076 مليون دولار.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، حول حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات عن الواردات منها خلال الفترة المذكورة من 2019، حيث بلغت الصادرات إليها 386.846 مليون دولار، مقابل 206.770 مليون دولار واردات منها.

وطبقا للبيانات الإحصائية، جاءت الدول العربية العشر التى حققت معها مصر فائضا تجاريا خلال شهرى يناير وفبراير 2019، وقيمة الفائض المحقق مع كل دولة منها.

وهى كالتالى:

1- الإمارات

بلغ حجم الصادرات إليها 386.846 مليون دولار، مقابل 206.770 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى لصالح مصر بلغت قيمته 180.076 مليون دولار.





2- السودان

بلغ حجم الصادرات إليها 66.216 مليون دولار، مقابل 33.140 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى لصالح مصر بلغت قيمته 33.076 مليون دولار.





3- الصومال

بلغ حجم الصادرات إليها 9.168 مليون دولار، مقابل 0.119 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى لصالح مصر بلغت قيمته 9.049 مليون دولار.





4- فلسطين

بلغ حجم الصادرات إليها 20.939 مليون دولار، مقابل 0.178 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى لصالح مصر بلغت قيمته 20.761 مليون دولار.





5- تونس

بلغ حجم الصادرات إليها 109.056 مليون دولار، مقابل 15.113 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى لصالح مصر بلغت قيمته 93.943 مليون دولار.









6- الجزائر

بلغ حجم الصادرات إليها 91.113 مليون دولار، مقابل 30.492 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى لصالح مصر بلغت قيمته 60.621 مليون دولار.





7- جزر القمر

بلغ حجم الصادرات إليها 0.282 مليون دولار، بدون واردات منها.





بلغ حجم الصادرات إليها 5.598 مليون دولار، بدون واردات منها.





بلغ حجم الصادرات إليها 83.933 مليون دولار، مقابل 14.832 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى لصالح مصر بلغت قيمته 69.101 مليون دولار.





بلغ حجم الصادرات إليها 67.132 مليون دولار، مقابل 26.511 مليون دولار واردات منها، بفائض تجارى لصالح مصر بلغت قيمته 40.621 مليون دولار.

جدير بالذكر، أن إجمالى حجم التبادل التجارى "صادرات وواردات" بين مصر والدول العربية خلال أول شهرين من 2019 بلغ نحو 3.498 مليار دولار، منها 1.814 مليار دولار واردات، 1.684 مليار دولار صادرات.





وشكلت واردات الدول العربية 14.6% من إجمالى واردات مصر فى الفترة المشار إليها من العام الجارى، والتى بلغت نحو 12.4 مليار دولار، فيما شكلت الصادرات المصرية للدول العربية نسبة 35% من جملة صادرات مصر، والبالغة 4.8 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019.







