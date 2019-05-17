يوفنتوس يعقد اتفاقاً مع إيكاردي

عقد نادي يوفنتوس الإيطالي اتفاقاً مع ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر ميلان للانضمام للسيدة العجوز بداية من الموسم المقبل.





وارتبط إيكاردي مراراً وتكراراً بالرحيل عن إنتر ميلان بعد رفضه تمديد عقده مع الفريق ليدخل في أزمة كبرى مع إدارة النادي بالفترة الماضية مما دفع يوفنتوس لرصد التعاقد معه.





ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن يوفنتوس وافق على شروط إيكاردي المادية من حيث الراتب السنوي لكن لا تزال هناك عقبة واحدة وهي رسوم نقله من الإنتر لليوفي.





واضاف الموقع، أن إيكاردي اختار الانضمام ليوفنتوس بالرغم من تلقيه العديد من العروض أبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسي لخلافة كافاني.





وتوصل الطرفان لاتفاق يفيد بالتعاقد يوفنتوس مع إيكاردي لمدة 5 مواسم بقيمة 8 ملايين يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت.





واكد الموقع على أن يوفنتوس كان يرغب في دخول دوغلاس كوستا في الصفقة لتخفيض رسوم التعاقد مع إيكاردي ولكن مسئولو الإنتر يرفضون ذلك ويصرون على الحصول على المبلغ كامل نقدي.



