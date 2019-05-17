ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

علاء مرسي وشريف باهر ضيفا إدوارد في "القاهرة اليوم"

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:35 ص
علاء مرسي وشريف باهر ضيفا إدوارد في القاهرة اليوم
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
يستضيف الفنان والإعلامي إدوارد مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، على قناة "أوربت" الفنان علاء مرسي، والفنان شريف باهر في العاشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

ويتحدث علاء مرسي وشريف باهر عن مشوارهما الفني، وأبرز محطاتهما، ورؤيتهما للساحة الفنية في التوقيت الحالي.

يذكر أن برنامج القاهرة اليوم يقدمه كل من من جمال عنايت، وبثينة توكل، وادوارد، إشراف فهيمة أحمد، وإخراج محمد عاطف.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية