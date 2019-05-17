علاء مرسي وشريف باهر ضيفا إدوارد في "القاهرة اليوم"

يستضيف الفنان والإعلامي إدوارد مقدم برنامج "القاهرة اليوم"، على قناة "أوربت" الفنان علاء مرسي، والفنان شريف باهر في العاشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة.





ويتحدث علاء مرسي وشريف باهر عن مشوارهما الفني، وأبرز محطاتهما، ورؤيتهما للساحة الفنية في التوقيت الحالي.





يذكر أن برنامج القاهرة اليوم يقدمه كل من من جمال عنايت، وبثينة توكل، وادوارد، إشراف فهيمة أحمد، وإخراج محمد عاطف.



