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سيرين عبدالنور تكشف عن إصابة خطيرة تسبب فيها رامز جلال (فيديو)

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:28 ص
سيرين عبدالنور تكشف عن إصابة خطيرة تسبب فيها رامز جلال (فيديو)
سيرين عبدالنور
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الفجر الفني
 
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كشفت الفنانة اللبنانية، عن معاناتها من إصابة خطيرة، بسبب مقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز ثعلب الصحراء"، قبل 7 سنوات، منوهًة أنها لا زالت تُعاني منها حتى الآن، حتى أن بعض مشاهدها في "الهيبة"، تم تصويرها وصوتها "مبحوح".

وأكدت في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "مجموعة إنسان"، الذي يقدمه الإعلامي على العلياني، عبر فضائية Mbc، أنها تعرضت لإصابة في أحبالها الصوتية، بسبب صراخها الشديد، في البرنامج، منوهًة أنها لم تخضع لعملية جراحية من أجل علاجها، ولكن أصبحت أحبالها الصوتية حساسة للغاية تجاه أي تيار هوائي شديد أو برد.

وأوضح أن البرامج التي يُقدمها رامز جلال، من النوعية الخطرة، إلا أنها جهت له التهنئة بمناسبة شهر رمضان، مضيفًة: "يا رامز انا خايفة عليك".

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