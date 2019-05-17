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سيرين عبدالنور: مستعدة للصلح مع نادين نجيم

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:25 ص
سيرين عبدالنور: مستعدة للصلح مع نادين نجيم
سيرين عبدالنور
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الفجر الفني
 
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قالت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، إنها على أتمْ الاستعداد للتصالح مع مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم، موضحًة أنها سبق وقامت بواجب العزاء لها بعد وفاة والدها.


واستغلت "عبدالنور"، تواجدها ضيفة ببرنامج "مجموعة إنسان"، الذي يقدمه الإعلامي على العلياني، عبر فضائية Mbc، ووجهت لها التهنئة على نجاح مسلسلها "خمسة ونص"، منوهًة أنهما تحت سقف شركة إنتاجية واحدة، متابعًة: "نجاح نادين من نجاحي".


وأكدت سيرين، أنها تفاجأت باتهامات مواطنتها نادين، لها بأنها تُحرض "فانزاتها"، للهجوم عليها، لافتً إلى أنها بكت خلال مشاهدتها الحلقة التي ظهرت فيها نادين نسيب نجيم، في الموسم الول من "مجموعة إنسان"، لأنها كانت صديقة لها.


وأشارت إلى أنها، طالبت نادين، بأن يتحدثا سويًا عن وجود أي خلاف، لكنها لم تتحدث معها خلال هذه الفترة، واختارت الابتعاد، وأنا لم أرد عليها لأنها تعرف أن هذا ليس أسلوبي.


واتهمت سيرين عبدالنور، طرفًا ثالثًا بتأجيج الأزمة بينها وبين نادين، وهم بعضًا من أهل الصحافة.


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