استعلام حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين عبر موقع نور

نتابع أخبار التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث الإعلان عن نتيجة حركة النقل الداخلي والتي بدأت، الخميس الماضي ببعض مدن المملكة، وتم تأجيل إعلان النتيجة ببعض المدن مثل جدة وعفيف وبيشة والإحساء، وتم الإعلان منذ قليل عن نتائج حركة النقل الداخلية بمدينة القصيم وبلغ عدد المنقولين 2494 وتشمل الحركة، المرشدين والمرشدات ورواد النشاط من الجنسين وكان نظام نور قد تلقى طلبات راغبي النقل الداخلي من معلمي المملكة، وأتاح حركة النقل الخارجي والداخلي ويمكن الآن الولوج إلى موقع نظام نور الإلكتروني بسهولة، أما عن خطوات الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1440 سيتم عرضها تفصيليا من خلال هذا المقال.









استعلام حركة النقل الداخلي 1440





ستبدأ وزارة التعليم السعودية تلقي طلبات راغبي التسجيل في حركة النقل الداخلي 1439 من خلال شؤون، المعلمين بالأقسام والإدارات المختلفة المنتشرة بمناطق المملكة وفق موعد حركة النقل الداخلي 1439 المحدد بالتاريخ المذكور أعلاه، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج حركة النقل الخارجي 7 رجب 1440 أما عن الاعتراض، على النتائج إلكترونيا يبدأ من يوم إعلان النتيجة حتى 17 رجب 1440.









نظام نور حركة النقل الداخلي 1439





للتسهيل على راغبي تقديم طلبات النقل الداخلي عبر نظام نور أتاحت وزارة التعليم رابط للدخول عليه، ومن ثم التسجيل في النقل الداخلي 1439 حيث يمكن الآن الولوج إلى رابط برنامج نور الإلكتروني بسهولة من خلال محرك البحث على الإنترنت، وللتيسير أكثر على المعلمين والمعلمات، ستقوم الوزارة بتقسيم القطاعات إلى شرائح كبيرة بداخلها شرائح أخرى، صغيرة والشرائح إلى مدارس بحيث يتم ترتيبها حسب الأفضلية.





أيضا سيتم ربط المدارس بالشرائح الصغيرة الموجودة داخل القطاع، وربط كلا من المدرسة بالإدارة والمبنى وربط الأقسام والإدارات بجميع تشكيلاتها الإشرافية.









نتائج حركة النقل الداخلي





انتهى بالفعل اليوم تسجيل رغبات المعلمين والمعلمات في حركة النقل الداخلي حيث بدء التسجيل الأحد قبل الماضي، ومن المقرر إعلان نتائج حركة النقل الداخلي بعد فرز الرغبات الخاصة بشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين.









نتيجة حركة النقل الداخلي بالطائف





تقدم لحركة النقل الداخلي 2857 من المعلمين، وجاءت نتيجة النقل الداخلي بتعليم الطائف نقل 1017 معلم أي بلغت النسبة 35.5%، أما عن نسبة المعلمات المتقدمات للحركة 2860 معلمة، وتم النقل لـ930 من المعلمات، أي بنسبة 32%، وتم التأكيد على ضرورة دخول المعلمين والمعلمات إلى موقع نظام نور لمعرفة النتيجة بالتفصيل.





قام نظام نور السعودي بنقل الملفات الخاصة بالمعلمين، المشمولين في حركة النقل الداخلي للعام 1439/1440 لمدارسهم، وكان موقع نظام نور قد قام بالإعلان، عن نتائج حركة النقل الداخلي لعدد من الإدارات، كما أتاح أيضا إمكانية تعديل رغبات المقبولين من شاغلي، الوظائف الإدارية للوظائف التعليمية من خلال البوابة الإلكترونية.





ترتيب الشرائح في نظام نور 2 - 8 - 1440 .





إعلان نتائج #حركة_النقل_الداخلي 13 - 8 - 1440 .





حافز الندب للمعلمين برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية 20 - 8 - 1440 .





إخلاء الطرف في حال إنهاء الأعمال 25 - 8 - 1440 .





حافز الندب للمرحلة المتوسطة والثانوية 1 - 9 - 1440 .





بدء مباشرة المنقولين والمنقولات إلى مدارسهم 17 - 12 - 1440.









نتيجة حركة النقل في إدارة القصيم



