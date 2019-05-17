فرمان حسام حسن يحسم انتقال نجم سموحة للزمالك

كثف مسؤولو نادي الزمالك، مفاوضاته مع إسلام صالح لاعب سموحة، من أجل الحصول على موافقته، بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل مسئولو الأبيض على وعد من اللاعب بعدم التوقيع للأهلي، أو قبول المفاوضات مع أي ناد في الدوري المصري، خلال فترة الصيف المقبلة.

وينتظر مسؤولي القلعة البيضاء نتيجة مفاوضات سموحة مع مديره الفني حسام حسن، خاصة بعد ما تردد بقوة مؤخرا حول رفضه تجديد عقده رغم تمسك النادي السكندري بوجوده، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل من مفاوضات الأبيض مع اللاعب، خاصة أن بقاء المدير الفني للفريق يعني عدم رحيل صالح للزمالك.