كاسياس يعلن اعتزاله

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن قرار إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي النهائي بخصوص استمراره في عالم كرة القدم.





وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن كاسياس لن يستمر في عالم كرة القدم بالفترة المقبلة بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها في أول الشهر الجاري وأجرى قسطرة في القلب بسبب ذلك.





وتابعت الصحيفة أن كاسياس سوف يعلن في وقت قصير اعتزاله كرة القدم بعد الشائعات الكثيرة حول مستقبله في الآونة الأخيرة.





وكان كاسياس خرج من المستشفى التي يعالج فيها في الأيام الماضية ويحتاج لستة أشهر للتعافي من الأزمة القلبية.





وتؤكد الصحافة البرتغالية على أن كاسياس سوف يستمر في بورتو ضمن المناصب الإدارية بالنادي البرتغالي في الفترة المقبلة.