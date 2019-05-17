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تداول 273 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:26 ص
تداول 273 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
ميناء سفاجا - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 20 سفينة وتم تداول 273 شاحنة بضائع و78 سيارة حيث شملت حركة الواردات 71 شاحنة و60 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 202 شاحنة بضائع و18 سيارة.

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة ثلاث سفن وهى امانة،الحرية2،النوى اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة، الحرية2، النوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالامس السفينة سينا وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض.

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