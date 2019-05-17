نتائج اختبارات التحصيلي 1440 وموعد وطريقة التسجيل في اختبار القدرة العامة

ظهرت نتائج التحصيلي 1440 الفترة الثانية ويمكنك الاستعلام عن نتائج الفترة الثانية من خلال الرابط والخطوات الواردة بالمقال، كما يمكنك التعرف على موعد وطريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1440، واختبار التحصيلي هو أحد الخدمات الألكترونية المقدمة من موقع القياس، وكان في السابق يتم للاختبارات المحوسبة فقط، أما الآن فهو يتم للاختبارات المحوسبة والورقية معا، ويلتزم الطالب بالتسجيل في اختبار التحصيل الدراسي قبل الدخول إلى مرحلة التعليم العالي، ويمكن للطالب دخول الاختبارات المحوسبة أي أنه يقوم بآداء الاختبار على الحاسب الآلي في عدد من المقرات داخل وخارج المملكة، كما يمكنه إجراء الاختبارات الورقية حسب رغبته.





وقد أعلن موقع القياس عن مواعيد اختبار التحصيلي 1440 للبنين والبنات للاختبارات الورقية، أما الاختبارات المحوسبة فيمكن للطالب تحديد الموعد والتوقيت الذي يرغب في آداء الاختبار فيه، فالاختبارات المحوسبة غير مقيدة بمواعيد محدودة، بل يمكن للطالب آداء الاختبار على مدار العام.





يشار إلى أن تكلفة الاختبار هي 100 ريال، وفي حال كان التسجيل متأخرا فإن الزيادة في التكاليف تبلغ 50 ريال.









نتائج التحصيلي 1440





ظهرت نتائج التحصيلي للفترة الثانية.





يمكنك الاستعلام عن نتائج التحصيلي من خلال رابط الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1440









خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1440





قم بتحديد نوع الاختبار





قم بتحديد نوع هوية المتقدم





ادخل رقم الهوية





ادخل رمز التحقق





اضغط بحث





من هنا. كما يمكنك الاستعلام من خلال رابط الملف الشخصي الخاص بك





وعند دخولك للنظام لأول مرة يمكنك كتابة رقم الهوية الخاص بك، وفي خانة كلمة المرور يمكنك كتابة رقم المشترك.









التسجيل في اختبار القدرة المعرفية





استحدث المركز الوطني للقياس إجراء اختبار القدرة المعرفية، وهي الاختبارات التي تميز نتيجتها فرد عن آخر أمام وزارة الخدمة المدنية، وذلك فيما عدا الوظائف الصحية والتعليمية.





وهو اختبار يقوم بقياس القدرات المعرفية لدى كل فرد، لاستكشاف طريقته في حل المشكلات والتكيف مع الظروف المحيطة، وكذلك فهم العلاقات بين الأشياء والأحداث.





ويمكنك من خلال الانفوجراف التالي، التعرف على مواعيد التسجيل في اختبار القدرات المعرفية، وكذلك موعد اختبار القدرات المعرفية.









اختبار القدرات العامة قياس





يهدف اختبار القدرات العامة إلى التعرف على قياس بعض القدرات لدى الطالب المتقدم للامتحان، منها:





القراءة بفهم عميق.





تمييز البناء المنطقي للتعبيرات اللغوية.





الاستدلال.





الاستنتاج.





إدراك العلاقات المنطقية، المكانية وغير المكانية.





التحليل.





الاستقراء.





تفسير النتائج.





حل المسائل المبنية على مفاهيم رياضية أساسية.









اختبار النيابة العامة





يمكنك الآن التسجيل في اختبار النيابة العامة من خلال رابط التسجيل التالي، وهو اختبار يخوضه المرشحون للنيابة العامة، وقد بدأ التسجيل في اختبار النيابة العامة 24 مارس الماضى، وعلى أن يتم إجراء اختبار النيابة العامة في 9 أبريل 2019.









كفايات المعلمين والمعلمات





الرابط اضغط هنا. يمكنك الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات من هذا





وسوف يتم عقد اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وفور تحدد موعد الاختبار سوف نقوم بموافاتكم عبر هذا المقال، فتابعونا.





الرابط التالي اضغط هنا. كما يمكنكم التدريب على اختبارات كفايات المعلمين، وهي خدمة مقدمة من بعض المراكز الخاصة، نذكر لكم منها دورات د.أمل القحطاني من خلال









طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1440 من خلال موقع قياس





يمكن للطلبة والطالبات التسجيل في اختبار التحصيلي 1440 من خلال موقع المركز الوطني قياس الفترة الثانية وذلك لفترة محدودة حتى انتهاء المقاعد الشاغرة، وهو موقع يقدم العديد من الخدمات للطلبة غير التسجيل، كتهيئة الطلبة للاختبارات بتقديم نماذج للأسئلة تساعد على فهم اختبار التحصيل الدراسي، وينقسم اختبار التحصيلي إلى قسمين:





اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والتي تشمل: الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات.





اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والتي تشمل: الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا.





رابط موقع قياس. ويمكن للطالب التسجيل في اختبار التحصيلي من خلال





الرابط اضغط هنا. وعلى الطلبة الذيم لم يتمكنوا من التسجيل باختبار التحصيلي الفترة الأولى والثانية، يمكنهم التسجيل باختبار التحصيلي المحوسب الاستثنائي من خلال هذا









كيف أسجل في اختبار التحصيلي:





للتسجيل في اختبار التحصيلي ادخل إلى موقع قياس حسب الرابط المدرج بالأعلى.





قم بتسجيل الدخول بإدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور.





قم باختيار (الاختبارات المتاحة للتسجيل).





اختيار المواد المراد التسجيل بها بالضغط على تسجيل.





ثم اختار موافق ليظهر لك إقرار وتعهد بالشروط والأحكام الخاصة بالاختبارات.





ضع علامة “صح” بجانب خيار “موافق على التعليمات”، ثم اضغط التالي.





في النهاية سوف تظهر لك صفحة تحتوي على مواعيد الاختبارات والمقررات المتاحة سوف تكون.





اختر موعد الاختبار من أعلى، ثم اختر مكان إجراء الاختبار، وسوف تكون الأماكن المتاحة ملونة باللون الرمادي، أنا ذات اللون الاحمر فذلك يعني أن الأماكن غير متاحة.





بعدها يظهر صندوق محاورة للتأكيد على الموعد والمكان، اضغط موافق.





بعدها يمكنك معرفة قيمة الرسوم وطريقة السداد.





إذا لم تكن تمتلك حساب على موقع قياس يمكنك معرفة طريقة التسجيل من خلال زيارة موقع قياس لتسجيل اختبار التحصيلي 1439

















ما هو اختبار التحصيلي؟





واختبار التحصيلي هو اختبار مختلف عن اختبار القدرات، والتسجيل لاختبار التحصيلي يكون من أجل قياس مدى تحصيل الطالب للمقررات التي قام بدراستها خلال المرحلة الثانوية، الصف الأول الثانوي 20% والصف الثاني الثانوي بنسبة 30% والصف الثالث بنسبة 50%.





ويقوم اختبار التحصيلي بقياس المستويات المعرفية للطالب، عبر مجموعة أسئلة متنوعة ومتدرجة، فهناك أسئلة تقوم بقياس الفهم عند الطالب، وأسئلة أخرى تقيس التطبيق والاستنتاج لدى الطالب، كما يوجد على الموقع الكثير من الأمثلة التدربيبة للمقررات العلمية والنظرية والمعروضة بشكل جذاب وتفاعلي.





ومدة الاختبار هي ساعتان، والاختبار نفسه مقسم إلى 5 أقسام، يستغرق كل قسم 25 دقيقة، ولا يجوز تخطي تلك المدة، ولا يجوز للطالب عند اجتياز القسم العودة إليه مرة أخرى.





والطالب الذي قد سجل باختبار التحصيلي الورقي ويرغب في التحويل إلى اختبار التحصيلي المحوسب (أي الذي يتم إجرائه من خلال الحاسوب) عليه دفع مبلغ مالي، والعكس أيضا، فإذا كان الطالب قد سجل بالاختبار المحوسب ويرغب في التحويل إلى الاختبار الورقي يدفع مبلغ مالي أيضا.









معلومات قد تهمك عن اختبار التحصيلي





ويخضع الطالب لاختبار التحصيلي إلى جانب اختبار القدرات، وهو تقييم مدرسي موحد، وهو نوعان أحدهما للكليات النظرية ويقيس تحصيل الطالب في المقررات النظرية، والآخر للكليات العلمية ويقيس تحصيل الطالب في المقررات العلمية كالفيزياء والاحياء والكيمياء والرياضيات.





وللالتحاق بإحدى الكليات العملية أو النظرية بالجامعات السعودية المختلفة، يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار التحصيلي الذي يستغرق ساعتين ونصف، ولا يوجد به نجاح ورسوب، إنما يحصل الطالب على درجة لها وزن نسبي تحدد الكلية التي من الممكن للطالب الالتحاق بها.





وتعطي نتيجة الاختبار التحصيلي مؤشرات لاتجاهات ومهارات الطالب، وهو ما يقوم المركز القومي للقياس بالبحث عنه عبر مجموعة الاختبارات التي يجريها، وكان الاختبار التحصيلي الأول الذي يتم إجرائه في المملكة العربية السعودية في 2004.





ويجري مركز القياس مجموعة من الاختبارات قبل الالتحاق بالجامعة، فبالإضافة إلى اختبار التحصيلي، هناك اختبار القبول واختبار الكفايات واختبار القدرات، وجميعها تساهم في التعرف على مهارات وإمكانيات الطالب مما يساعد في التحاقه بالكلية المناسبة له.





وللطالب فرصتان لخوض اختبار التحصيلي، أحدهما قبل الامتحانات النهائية بالمرحلة الثانوية، والأخرى بعد الامتحانات النهائية، وبعض الطلبة يقومون باغتنام الفرصتين، وفي هذه الحالة يتم احتساب الدرجة الأفضل للطالب، وعلى أن يكون اختبار التحصيلي في جميع المقررات التي درسها الطالب في المرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث.





وقد أوضح المركز القومي للقياس طبيعة أسئلة الاختبارات، وهي عبارة عن اختبار من متعدد بحيث يقوم الطالب بوضع دائرة بالقلم الرصاص حول حوف الإجابة الصحيحة، ولا يسمح للطالب باستدام الآلة الحاسبة، حيث لا تحتاج الامتحانات إلى استخدامها وبالتالي لا يسمح باستخدامها.





ويقوم اختبار التحصيلي بقياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل المسائل المبنية على مفاهيم رياضية أساسية، ولن يتضمن اختبار التحصيلي بالنسبة للتخصصات العلمية بنتيت وبنات أسئلة في مقرر اللغة الإنجليزية.









خبرات بعض الطلبة في خوض اختبار التحصيلي





وبعض الطلبة الذين خاضوا الاختبار التحصيلي يوصون ببعض المراجع نذكر لكم أهمها: كتاب تحصيل للأستاذ فهد البابطين، بالإضافة إلى مذكرة دورة الأمثل، وتلك المراجع لا يجب الاكتفاء بها وحدها، لأنها تعطي بعض الأساسيات التي يمكنك الاستفادة منها.





كما يوصي الطلبة بمراجعة الأسئلة المتكررة في اختبار التحصيلي للسنوات الماضية، وفهمها جيدا فقد تتغير طريقة السؤال ويكون المضمون واحد، فالفهم هو طريق النجاح.





ومن أهم الموضوعات التي من الممكن أن ترد في مادة الرياضيات، التحويلات الهندسية والمتتابعات الحسابية، المصفوفات والمتجهات، وكذلك موضوعات التكامل بالإضافة إلى موضوعات اللوغاريتمات والسرعة المتجهة والتسارع والاشتقاقات.





وهناك عدد من التجميعات التي استفاد منها الكثير من الطلبة الذين خاضوا اختبار التحصيلي، وأهم تلك التجميعات التي يمكنك البحث عنها والحصول عليها للاستفادة منها بالبيد، بصمة فرح، الإبراهيمي، آي لوف ماث، وبصمة فرح يعد واحدا من أشهر التجميعات التي عبر الطلبة عن رضائهم عنها.





مع الأخذ في الاعتبار مذاكرة تلك الموضوعات فقط، بالطبع كل ما في المقرر مهم، ولكن من الممكن التركيز على تلك الموضوعات، وفي مادة الكيمياء من المهم التركيز على موضوعات الكيمياء العضوية، السكريات، الهيدروكربونات، العدد الذري والعدد الكتلي.





ولا يهم النجاح أو الرسوب في اختبار التحصيلي، فلا تقارن درجة الاختبار بنسبة النجاح في الثانوية العامة، فالمهم هو موقعك بين الطلبة الذين اجتازا اختبار التحصيلي.









أهمية اختبار التحصيلي في العملية التعليمية





معرفة نقاط القوة والضعف لدى الطالب.





تقييم العملية التعليمية عبر تقييم المناهج وطرق التدريس.





خلق دافعية لدى الطالب لمزيد من التعلم والمعرفة.



