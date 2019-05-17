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رغم خروج بروميتش.. حجازي يقود التشكيل المثالي لنصف النهائي المؤهل للبريمير ليج

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:23 ص
رغم خروج بروميتش.. حجازي يقود التشكيل المثالي لنصف النهائي المؤهل للبريمير ليج
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الفجر الرياضي
 
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تواجد الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب فريق وست بروميتش ألبيون، ضمن التشكيلة المثالية التى اختارها موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، للدور نصف النهائى فى دورة "البلاى أوف" المؤهلة للنسخة المقبلة من"البريميرليج".

 

ورغم خروج وست بروميتش من التصفيات شهدت التشكيلة تواجد 3 لاعبين من الفريق، فيما غاب أحمد المحمدى جناح أستون فيلا الذى تأهل خلالها للمباراة النهائية.

 

ويلتقى أستون فيلا مع ديربى كاونتى يوم 27 مايو الجارى بملعب "ويمبلى" لتحديد المتأهل الثالث إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزى بعد نوريتش سيتى وشيفيلد يونايتد.

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