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علي جمعة: من يقرر ارتكاب معصية ثم التوبة عنها في خطر عظيم

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:18 ص
علي جمعة: من يقرر ارتكاب معصية ثم التوبة عنها في خطر عظيم
علي جمعة
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هدى عبدالرازق
 
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أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن من عزم أن يرتكب معصية ثم يتوب عنها هو في خطر عظيم، حيث قد يتوفاه الله وهو يرتكب المعصية.

وأشار "جمعة" خلال إحدى حلقات دروسه الدينية المذاعة عبر صفحته على موقع الـ"فيسبوك"، إلى أن إذا أمد الله عمر مرتكب المعصية فهو في رحمة تبيح له التوبة، منوهًا بأن من يفكر ويقرر أن يقتحم الحرام ثم يتوب فهو في حد ذاته حرام، ويأثم عليه.
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