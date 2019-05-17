لاكازيتي يرد على شائعات برشلونة

وجه الفرنسي ألكسندر لاكازيتي مهاجم فريق أرسنال رسالة خفية إلى مشجعي الجانرز على شبكات التواصل الاجتماعي ليزيد من الشائعات حول مستقبله.





وارتبط لاكازيتي مهاجم أرسنال بالانتقال لبرشلونة في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق كبديل للمهاجم الحالي لويس سواريز.





ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية، أن برشلونة يسعي للتعاقد مع مهاجم جديد مع اقتراب لويس سواريز من نهاية مسيرته بعد بلوغه ال32 عاما.





واضافت الصحيفة، أن لاكازيتي يعد واحد من الأسماء المطروحة على قائمة تعاقدات برشلونة الصيفية بجانب راشفورد وأوباميانج، ولكن يظل لاكازيتي واحداً من الأسماء المميزة بعد عروضه القوية مع أرسنال هذا الموسم.





وأعطي لاكازيتي تلميحاُ خفياً حول مستقبله المقبل بعد شائعات برشلونة وذلك عن طريق نشر رسالة عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام مشيرًا إلى أنه استقر على ناديه المقبل.





ويخطط برشلونة أيضاً للتعاقد مع الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد بعد إعلان اللاعب الرحيل بشكل رسمي عقب نهاية الموسم.



