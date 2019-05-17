تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل ومواعيد الحلقة 148 الموسم الخامس
الجمعة 17/مايو/2019 - 11:08 ص
Advertisements
Advertisements
الحلقة 148 من مسلسل ارطغرل، تعد من أبرز اهتمامات عشاق الدراما التركية وبالتحديد متابعي قصة قيامة ارطغرل التاريخية من الموسم الخامس للمسلسل، أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 148، هي واحدة من اقوي الحلقات التي ينتظرها جمهور المشاهدين من محبي الدراما التركية حيث أنها مليئة بالأحداث الشيقة والممتعة، وسيتم فيها الاستعداد للمعركة الفاصلة مع المغول، وبدايات نشأة الدولة العثمانية. على يد عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه، ولقد أظهر البرمو الدعائي الأول للحلقة 148 من مسلسل أرطغرل الموسم الخامس قيام أريكبوغا بنصب فخ لشقيق أرطغول غوندوغدو والمحاربين ، للايقاع به، ووصول أرطغرل في الوقت المناسب لأنفاذ حياة شقيقة غوندوغدو والمحاربين، أرطغرل 148 الجزء الخامس حلقة مثيرة يترقبها عشاق قيامة ارطغرل المسلسل التركي الذي يحمل قصة تاريخية تهدف لقصة سامية ذات أهداف ومبادئ تقدم بطريقة درامية عالية، ونستعرض لكم مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل التركي، حيث يتم عرضه من خلال قناة تي آر تي التركية TRT1 والتي تعد المالك الحصري للمسلسل على القنوات الفضائية يوم الأربعاء من كل أسبوع.
القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس
قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء والإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا.
قناة الدعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء والإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا.
قناة الوطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا.
Advertisements
- الآن مشاهدة الحلقة 127 من مسلسل أرطغرل الشهير -الموسم الخامس- CIMA4u يوتيوب .. العرض والاعادة على قناة اليرموك الأردنية
- مشاهدة الحلقة 129 الجديدة من مسلسل أرطغرل كاملة ومترجمة وترددات القنوات الناقلة لها
- القنوات المفتوحة الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 132 .. جميع ترددات القنوات الناقلة الحلقة الجديدة ارطغرل 132
- ارطغرل 144 .. شاهد الحلقة 144 من مسلسل قيامة ارطغرل كاملة ومترجمة يوتيوب اون لاين
- شاهد الحلقه 146 من قيامه ارطغرل الجزء الخامس.. تعرف على تردد القنوات الناقلة لها الليلة
- مسلسل ارطغرل ومواعيد الحلقة 148 الموسم الخامس والقنوات الناقلة له
- تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل ومواعيد الحلقة 148 الموسم الخامس
- تردد قناة تي أر تي التركية TRT الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 148 الجزء الخامس
- تردد قناة تي أر تي التركية TRT الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 148 الجزء الخامس
- ارطغرل .. تردد قناة تي أر تي التركية TRT الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 148 الجزء الخامس