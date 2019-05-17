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تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل ومواعيد الحلقة 148 الموسم الخامس

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:08 ص
تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل ومواعيد الحلقة 148 الموسم الخامس
ارطغرل
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الحلقة 148 من مسلسل ارطغرل، تعد من أبرز اهتمامات عشاق الدراما التركية وبالتحديد متابعي قصة قيامة ارطغرل التاريخية من الموسم الخامس للمسلسل، أرطغرل الموسم الخامس الحلقة 148، هي واحدة من اقوي الحلقات التي ينتظرها جمهور المشاهدين من محبي الدراما التركية حيث أنها مليئة بالأحداث الشيقة والممتعة، وسيتم فيها الاستعداد للمعركة الفاصلة مع المغول، وبدايات نشأة الدولة العثمانية. على يد عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه، ولقد أظهر البرمو الدعائي الأول للحلقة 148 من مسلسل أرطغرل الموسم الخامس قيام أريكبوغا بنصب فخ لشقيق أرطغول غوندوغدو والمحاربين ، للايقاع به، ووصول أرطغرل في الوقت المناسب لأنفاذ حياة شقيقة غوندوغدو والمحاربين، أرطغرل 148 الجزء الخامس حلقة مثيرة يترقبها عشاق قيامة ارطغرل المسلسل التركي الذي يحمل قصة تاريخية تهدف لقصة سامية ذات أهداف ومبادئ تقدم بطريقة درامية عالية، ونستعرض لكم مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل التركي، حيث يتم عرضه من خلال قناة تي آر تي التركية TRT1 والتي تعد المالك الحصري للمسلسل على القنوات الفضائية  يوم الأربعاء من كل أسبوع.


القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الموسم الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء والإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا.

قناة الدعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء والإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا.

قناة الوطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا.
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