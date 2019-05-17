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مانشستر سيتي يقتحم صفقة جريزمان

الجمعة 17/مايو/2019 - 11:09 ص
مانشستر سيتي يقتحم صفقة جريزمان
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انضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى صراع التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع جول العالمي، فإن مانشستر سيتي يأمل في ضم جريزمان من اتلتيكو مدريد لتدعيم صفوفه في الصيف.

وتابع الموقع أن مانشستر سيتي يريد دفع 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان بداية من شهر يوليو لضمه لصفوف بطل الدوري الإنجليزي.

وأشار الموقع إلى أن مانشستر سيتي يواجه منافسة من برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان  على خدمات جريزمان.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن جريزمان يملك اتفاقا مسبقا مع برشلونة منذ أبريل الماضي على الانتقال لصفوف البارسا لمدة 5 سنوات مقابل 17 مليون يورو لكنه قد يغير رأيه بسبب بعض العروض المالية المغرية.

وكان جريزمان أعلن في الأيام الماضية، رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم الجاري.

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