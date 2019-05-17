توريد 130 ألف طن قمح في شون وصوامع الدقهلية

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استقبلت شون وصوامع محافظة الدقهلية 130 ألف طن قمح، ولا تزال عملية التوريد مازالت مستمرة، ومن المتوقع توريد 230 ألف طن هذا العام.



وأوضح وكيل زراعة الدقهليةالمهندس فوزي الحضري أن المساحة المنزرعة لمحصول القمح على مستوى المحافظة 228 ألف فدان هذا الموسم، وتتم عملية التوريد بتواجد لجان للمتابعة الميدانية في الوحدات المحلية والإدارات المعنية.



وأشار إلى أن عدد الشون التابعة للبنك للزراعي بلغت 20 شونة بزمام المحافظة بسعة 31300 طن، وأكد أن المحافظة بها 5 هناجر بإجمالي 6720 طنًا.



وأضاف أن شركة مطاحن شرق الدلتا بها 24 خلية بإجمالي 83400 طن، والشركة المصرية للصوامع بها 27 خلية بإجمالى 135000 طن، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة مع بدء موسم توريد القمح.



تجدر الإشارة إلى أن محافظة الدقهلية بها 43 صومعة و20 شونة لتخزين القمح يتم فيها استقبال الكميات التي يتم توريدها من المزارعين يوميا.



وأعلنت وزارة التموين أسعار القمح هذا العام لتكون 655 جنيه للأردب وزن 150 بدرجة نقاوة 22.5 قيراط، و670 للأردب وزن 150 كيلو بدرجة نقاوة 23 قيراط، ومبلغ 685 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط.