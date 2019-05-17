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مشهد قتل محمد ممدوح في "ولد الغلابة" يتخطى المليون مشاهدة على يوتيوب (فيديو)

الجمعة 17/مايو/2019 - 10:07 ص
مشهد قتل محمد ممدوح في ولد الغلابة يتخطى المليون مشاهدة على يوتيوب (فيديو)
محمد ممدوح
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الفجر الفني
 
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تخطى مشهد قتل الفنان محمد ممدوح "ضاحي" على يد الفنان أحمد السقا "عيسى" في مسلسل "ولد الغلابة" حاجز المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحقق المشهد الذي جاء ضمن حلقة أول أمس من المسلسل ردود أفعال واسعة، وتصدر تريند يوتيوب.

ويخوض الفنان أحمد السقا السباق الرمضاني بمسلسل "ولد الغلابة"، الذي يحقق ردود أفعال إيجابية، ونسب مشاهدة عالية حتى الآن، ويشاركه في بطولته كل من محمد ممدوح، هادى الجيار، إدوارد، إنجى المقدم، مى عمر، هبة مجدى، ريم سامى، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.

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