سعر اليورو الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر اليوم الجمعة 17-5-2019

حافظ سعر اليورو الأوروبي على استقراره خلال بداية التعاملات البنكية الصباحية اليوم الجمعة 17-5-2019 وذلك بعد أن شهد سعر اليورو الاوروبي تراجعا في البنك المركزي،

وسجل بنك بلوم مصر أعلى سعر للشراء بنحو 19.34 جنيه، بينما سجل البنك المصري الخليجي أقل سعر للبيع بقيمة 19.24 جنيه لتصبح أسعار صرف اليورو وفقا لأخر تحديث كالتالي: