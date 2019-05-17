سعر اليورو الأوروبي في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر اليوم الجمعة 17-5-2019
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:30 ص
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حافظ سعر اليورو الأوروبي على استقراره خلال بداية التعاملات البنكية الصباحية اليوم الجمعة 17-5-2019 وذلك بعد أن شهد سعر اليورو الاوروبي تراجعا في البنك المركزي، وسجل بنك بلوم مصر أعلى سعر للشراء بنحو 19.34 جنيه، بينما سجل البنك المصري الخليجي أقل سعر للبيع بقيمة 19.24 جنيه لتصبح أسعار صرف اليورو وفقا لأخر تحديث كالتالي:
اسعار اليورو الاوروبي أمام الجنيه المصري
سعر اليورو فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
19.12 جنيه للشراء
19.28 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك قناة السويس
19.1 جنيه للشراء
19.25 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.08 جنيه للشراء
19.25 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.11 جنيه للشراء
19.26 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك المركزى
19.37 جنيه للشراء
19.53 جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.21 جنيه للشراء
19.36 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
19.11 جنيه للشراء
19.26 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
19.04 جنيه للشراء
19.34 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB
19.08 جنيه للشراء
19.25 جنيه للبيع
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