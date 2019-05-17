عقبة وحيدة تفصل "تريزيجيه" عن الانتقال لـ"مارسيليا"

اقترب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي، من الانتقال لصفوف فريق مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتفصل تريزيجيه خطوة وحيدة للانتقال للعملاق الفرنسي ، وهي مدرب الفريق رودى جارسيا، والذي يمانع في ضم اللاعب، على عكس إدارة الفريق التي تضع اللاعب هدفا لها في الانتقالات الصيفية.





وأشارت مجلة فرانس فوتبول إلى أن إدارة النادى الفرنسى، متمسكة بقوة لضم تريزيجيه، وأن زوبيزاريتا، تابع اللاعب طوال الموسم الماضى، لتقييم مستواه ومدى الاستفادة التى سيقدمها النجم المصرى للفريق، وقدم المدير الرياضى فى الصيف الماضى تقريراً فنياً، يفيد بسرعة التعاقد مع صاحب الـ24 عاماً فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن جارسيا، رفض ضمه، وتمسك بضم الإيطالى ماريو بالوتيلى من نيس، بدلاً له.

وتكرر الأمر مؤخراً بين الطرفين، حيث جدد المدير الفنى عدم اقتناعه بقدرات تريزيجيه، وشدد على أن الفريق ليس فى حاجة له، وتطرقت المجلة فى سياق الموضوع إلى أن نادى مارسيليا ظهر بمستويات متواضعة هذا الموسم بسبب سياسة رودى جارسيا، المدير الفنى للفريق فى التعاقدات.

وحصل تريزيجيه على جائزة أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا من جانب مجلة «فرانس فوتبول» عن شهر مارس الماضى.