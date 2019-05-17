مارتن لاسارتي يستعجل الزمالك

رفض مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي فكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.









ويفضل مارتن لاسارتي إقامة مباراة القمة في موعدها وعدم تأجيلها إلى ما بعد أمم إفريقيا 2019 بدعوى أن فريقه وصل إلى حالة فنية ومعنوية جيدة قد تتراجع بعد شهرين لمشاركة نجوم الأهلي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.









وكان الأهلي قد فاز على إنبي بهدفين نظيفين ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.







