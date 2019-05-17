ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مارتن لاسارتي يستعجل الزمالك

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:58 ص
مارتن لاسارتي يستعجل الزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
رفض مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي فكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.


ويفضل مارتن لاسارتي إقامة مباراة القمة في موعدها وعدم تأجيلها إلى ما بعد أمم إفريقيا 2019 بدعوى أن فريقه وصل إلى حالة فنية ومعنوية جيدة قد تتراجع بعد شهرين لمشاركة نجوم الأهلي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.


وكان الأهلي قد فاز على إنبي بهدفين نظيفين ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.


Advertisements
المزيد عن: مباراة الاهلي مارتن لاسارتي لاسارتي قمة الاهلي والزمالك الزمالك الاهلي والزمالك الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية