ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17/5/2019 في البنوك

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:48 ص
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17/5/2019 في البنوك
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نستعرض عليكم سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17 مايو 2019 في جميع البنوك المصرية تحديث مستمر على مدار اليوم، وكذلك السوق السوداء، لعل سعر الريال السعودي في مصر تلقى إهتمام بالغ من جانب المواطن المصري، ويرجع السبب إلى تداول الريال السعودي في مصر، ونجد دائماً ما يكون البحث عنه على نحو مستمر، ولعل مصر تعتبر من الدول الأكثر عدداً من حيث المعتمرين والحجاج كل عام، كما نجد الجالية المصرية التي تعمل في المملكة العربية السعودية كبيرة الأعداد، حيث تعتبر أكبر جالية أجنبية على الأراضي السعودية، وسعر الريال السعودي نجده يختلف من بنك إلى غيره، والسبب بأن كل بنك يعمل على تحديد السعر معتمداً على آليات الطلب والعرض، والتى بالتالي تختلف من بنك إلى غيره، وهنا نجد الإختلاف في السعر، ولكن هذة الإختلافات لا تتجاوز القليل من القروش وتكون طفيفة جدًا.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 17 مايو 2019

لعل العملة السعودية تشهد حالة إستقرار داخل البنوك المصرية الرسمية، حيث أن حالة الطلب والعرض أصبحت ذات معدل طبيعي داخل سوق العملة المصري، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في حالة الشراء في بنك مصر نحو الـ 4.53 جنيه، في حين بلغت نحو الـ 4.56 جنيه في حالة البيع، وموعدنا الآن مع جدول أسعار الريال السعودي في كافة البنوك المصرية عامة وخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.54
أقل سعر للبيع: 4.56
البنك المصرى الخليجىالبنك العربي الأفريقي الدولى


البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى4.544.5641 دقيقة
اتش اس بى سى HSBC4.544.563 ساعات
البنك المركزى المصرى4.544.57يوم واحد
المصرف العربى الدولى4.534.564 ساعات
بنك بلوم4.534.5622 دقيقة
بنك عودة4.534.56ساعتين
البنك الأهلي المصري4.534.563 ساعات
بنك مصر4.534.563 ساعات
بنك الإستثمار العربي AIB4.524.56ساعتين
بنك قناة السويس4.524.563 ساعات
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.524.57يومين
بنك المشرق4.524.5712 دقيقة
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.514.56ساعة واحدة
البنك التجاري الدولي (CIB)4.514.563 ساعات
كريدى أجريكول4.514.5641 دقيقة
بنك الكويت الوطني NBK4.514.57ساعتين
بنك مصر إيران التنمية4.514.573 ساعات
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.514.563 ساعات
البنك الأهلى اليونانى4.514.573 ساعات
البنك العقاري المصري العربي4.514.61ساعتين
البنك العربي الأفريقي الدولى4.504.563 ساعات
المصرف المتحد4.504.56ساعة واحدة
بنك الإسكندرية4.504.56ساعتين
بنك التنمية الصناعية4.504.5621 ساعة
بنك البركة4.474.603 ساعات
بنك التعمير والإسكان4.384.5923 ساعة


سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية

لعل هناك إختلاف بين سعر الريال السعودي في السوق الموازية وتجار العملة، عن الأسعار الرسمية في البنوك المصرية، وهذا لتوجه تجار الريال السعودي لإستغلال إحتياج المواطن المصري لهذة العملة، وعلى هذا يقوم التاجر برفع أسعار الشراء والبيع، حيث سجلت سعر الريال السعودي اليوم في السوق الموازية في حالة الشراء نحو الـ 4.60 جنيه، في حين بلغ نحو الـ 4.65 جنيه في حالة البيع، وهذا فارق نحو الـ 3 قروش عن أسعار البنوك الحكومية.
Advertisements
المزيد عن: سعر الريال السعودي اليوم الجمعة البنك الأهلي المصرى اسعار الريال السعودي في البنوك اسعار الريال السعودي اليوم الجمعة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية