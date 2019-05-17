بيل يتمرد على ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن قرار الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد في الفترة المقبلة.





وقال موقع أوك دياريو الإسباني، إن جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد في الفترة المقبلة ويتمسك بالاستمرار بصفوف الفريق الملكي حتى نهاية عقده في يونيو 2022





وتابع الموقع أن زيدان أبلغ جاريث بيل بعدم وجوده ضمن خططه في الموسم المقبل لكن لاعب توتنهام السابق يرفض الرحيل عن الريال في الصيف.









ويتقاضى بيل 17 مليون يورو سنويا مع ريال مدريد كأعلى لاعب بصفوف البلانكوس الذي ضمه في صيف 2013 من توتنهام مقابل 101 مليون يورو





وتؤكد الصحافة الإسبانية، أن ريال مدريد لم يتلقى أي عرض لجاريث بيل في الفترة الأخيرة والويلزي يريد البقاء في البلانكوس لعدم وجود عرض مالي مناسب له.