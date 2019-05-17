مسلسلات رمضان 2019.. "لمس أكتاف" الحلقة 11 فتحي عبد الوهاب يحاول تهريب ياسر جلال من السجن

حفلت الحلْقة الحادية عشرة من مسلسل "لمس أكتاف" بالعديد من الأحداث المثيرة، حيث حاول الفنان فتحي عبد الوهاب "حمزة" تهريب الفنان ياسر جلال "أدهم" من السجن.





وأرسل "حمزة" عددا من رجاله إلى مقر الزنزانة التي يتواجد بها "أدهم"، حيث نجحوا في الدخول إليها، وحاولوا تهريبه وانتهت الحلْقة بهذا المشهد.





مسلسل "لمس أكتاف" يذاع حصريًا على شاشة "CBC"، وهو من بطولة ياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، ومحمد عز، وكرم جابر، وهبة عبد الغني، وخالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وإنتاج شركة سينرجي.



