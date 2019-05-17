سعر الذهب اليوم الجمعة 17/5/2019 .. والمعدن الأصفر يشهد حالة تذبذب
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:41 ص
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سنقدم لكم سعر الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2019 والمعدن الأصفر يشهد حالة إنخفاض، ولعل أسعار الذهب في مصر تشغل فئات عريضة من الشعب المصري، حيث نجد بأن أول المهتمين به المستثمرين، وكذلك المدخرين، وأيضاً صاحبي محال الصاغة، وكذلك الشباب المُقبل على الزواج، وللمتابع يجد أن سعر الذهب يعيش طوال أيام الأسبوع حالة مستمرة من التأرجح ما بين الإنخفاض تارة والصعود تارة أخرى، وهذا لإرتباطة بالعديد من العوامل من أهمها قانون الطلب والعرض، وكذلك سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية الرسمية، حيث نعمل على تحديث الأسعار فور التغير لها في سوق الذهب أول بأول.
أسعار الذهب بـ محلات الصاغة في مصر
متوسط سعر الدمغة والمصنعية في محال الصاغة يتراوح ما بين الـ 30 إلى الـ 65 جنيه، حسب نوع الذهب بإختلاف العيار، وأيضاً يتخلف من محافظة لأخرى وبإختلاف محال الصاغة، وكذلك حسب التاجر، حيث أن النسب في الغالب تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، ولعل سعر المصنعية تشهد تفاوتات وأيضًا على حسب التاجر، ولكن سعر جرام الذهب لا يشهد أي تفاوت يذكر، وهذا لأنه مرتبط مع سعر الذهب عالميًا.
سعر الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2019
لعل أسعار الذهب في مصر تشهد حالات من التذبذب، حيث نجد ولمدة نحو الـ 2 يوم، أو الـ 3 يوم هبوط السعر، ومن ثم يقوم بالصعود مرة ثانية، وللمتابع لـ سعر الذهب اليوم يجد أن عيار الـ 21 الأوسع إنتشاراً بـ مصر قد بلغ نحو الـ 613.8 جنيه، وموعدنا الآن مع جدول سعر الذهب في الأسواق المحلية المصرية، حيث أن تلك الأسعار لا تشمل سعر المصنعية أو الدمغة وهي كالآتي:
|الوحدة
|السعر بالجنيه المصري
|السعر مقابل الدولار الأمريكي
|سعر جرام الذهب عيار 24
|701.4
|_____
|سعر جرام الذهب عيار 22
|650
|____
|سعر جرام الذهب عيار 21
|613.8
|____
|سعر جرام الذهب عيار 18
|525.4
|_____
|سعر جرام الذهب عيار 14
|411
|_____
|سعر الجنيه الذهب
|4989
|_____
|سعر أوقية الذهب
|_____
|1,293$
|سعر كيلو الذهب
|701.400
|____
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