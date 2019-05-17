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مسلسلات رمضان 2019.. "سوبر ميرو" الحلقة 11 حمدي الميرغني يتزوج يابانية

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:27 ص
مسلسلات رمضان 2019.. سوبر ميرو الحلقة 11 حمدي الميرغني يتزوج يابانية
سوبر ميرو
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الفجر الفني
 
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حفلت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "سوبر ميرو" بالعديد من المواقف الكوميدية، حيث تزوج الفنان حمدي الميرغني "هدهد" من يابانية، واختلف مع والدته على الزي الذي يرتديه في ليلة الزفاف وفي النهاية ارتدى زيا يابانيا.

وحرص على حضور حفل الزفاف الفنان سمير غانم وابنته "سوبر ميرو" وطلب "هدهد" منه أن يغني في الفرح، وغنى سمير غانم بطريقة ساخرة وكوميدية.

ومسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، وحمدي الميرغني، وسمير غانم، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج وليد الحلفاوي، ويعرض المسلسل عبر قناتي "النهار" و"صدى البلد" وبعض القنوات العربية.

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