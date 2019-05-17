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بروينز يعبر هوريكانز 4-0 ويصعد لنهائي دوري هوكي الجليد

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:36 ص
بروينز يعبر هوريكانز 4-0 ويصعد لنهائي دوري هوكي الجليد
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وكالات
 
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تأهل بوسطن بروينز إلى نهائي دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية بعدما سحق مستضيفه كارولاينا هوريكانز 4-صفر بفضل ثنائية باتريس بيرجيرون الليلة الماضية.

 

وانتصر بروينز 4-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات وينتظر في النهائي الفائز من سان هوزيه شاركس وسانت لويس بلوز.

 

وسيحصل بروينز على راحة لمدة خمسة أيام على الأقل إذ أن شاركس يتقدم 2-1 على بلوز في نهائي القسم الغربي ويحتاج للفوز في مباراتين لبلوغ النهائي.

 

وبعد انتهاء الشوط الأول بتعادل بدون أهداف افتتح ديفيد باسترناك التسجيل لبروينز بعد نحو خمس دقائق من الشوط الثاني.

 

وأحرز بيرجيرون هدفين متتاليين أحدهما قبل نحو دقيقة ونصف من نهاية الشوط الثاني والآخر بعد عشر دقائق و32 ثانية من الشوط الثالث.

 

وحسم براد مارشان تأهل بروينز إلى النهائي قبل دقيقتين و17 ثانية من النهاية.

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