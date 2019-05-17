نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 بجميع محافظات مصر
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:19 ص
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نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني يترقب أولياء أمور طلبة وطالبات الصف السادس الإبتدائي نتيجة أبنائهم بكل شوق وقلق وذلك بعدما أنهى الطلاب امتحاناتهم في معظم المحافظات حيث تمثل نتيجة الصف السادس أهمية كبرى بالرغم من أنها ليست شهادة ولكن بسبب انتقالهم لمرحلة تعليمية جديدة, وأدى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2018- 2019 في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم في جميع المحافظات بمستوى الطالب المتوسط “مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، مادة التربية الدينية، وايضا مادة الدراسات، ومادة العلوم ولم تتلقى وزارة التربية والتعليم أي شكاوى من الامتحانات في جميع المحافظات
نتيجة الصف السادس الابتدائي
وسوف نتابع معكم بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان موعد إظهار النتيجة والتي ستتم خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء باقي المحافظات من أداء الإختبارات إرسال كشوف الدرجات إلى مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات،حيث من المنتظر أن تظهر نتيجة الصف السادس مباشرة في المدارس ومديريات التربية والتعليم التابعة لكل محافظة، حيث تُعلن النتيجة في المدارس ولم يتم الإعلان عن سنوات النقل من خلال المواقع الإلكترونية للمحافظات.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارا بإلغاء الشهادة الإبتدائية وصدر القرار بالعام الدراسي السابق 2017- 2018 وأصبحت سنة نقل عادية وليست شهادة كما حدث بالأعوام السابقة, كما أوضحت الوزارة أن الامتحانات ستكون على مستوى المدرسة وليس على مستوى الإدارة التعليم الابتدائي، و ينتقل بعدها الطالب إلى الصف الأول الإعدادي وهي تابعة, يؤدى الطلاب امتحاناتهم في كافة المحافظات في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم وهي مادة اللغة العربية, اللغة الإنجليزية, الرياضيات, الدراسات والعلوم والتربية الدينية , وسيتم إعلان النتيجة داخل المدارس لأن بعض المحافظات لا تعمل على الإعلان عن نتائج الامتحانات إلكترونيا.
انتهت عمليات تصحيح أوراق الاجابات ورصد درجات طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي 2019 في جميع محافظات مصر، وتم إتاحة نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس من خلال مدارس الطلاب، بحيث يمكن لكافة الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بالذهاب للمدارس والحصول على النتائج بالاسم ورقم الجلوس
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