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سيولة مرورية في الجمعة الثانية لرمضان بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:07 ص
سيولة مرورية في الجمعة الثانية لرمضان بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
سيولة
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سليم الهواري
 
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تشهد الحالة المرورية صباح الجمعه، سيوله مرورية متحركة بشوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، في ظل انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة مرور السيارات. ويشهد أعلى كوبرى 15 مايو سيوله فى حركة المرور للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس ومن شارع جامعة الدول وصولا إلى وسط البلد بسبب التجمع المدرسي. 

وتسيير الحركة أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفي الاتجاه العكسي إلى وسط البلد، وظهرت سيوله في نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولاً إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادي إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة، سيوله مرورية متوسطة.  

وظهرت سيوله أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وظهرت سيوله أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، سيوله مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.  

وأوضح العميد أسامة الحباب أن هناك  سيوله مرورية أعلى كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائري ومن الدائرى إلى المعادي وبشارع قصر العيني وبنفق الأزهر، وأيضًا سيوله للسيارات، أعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، وفى نزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان وبمحيط جامعة القاهرة. كما ظهرت سيوله مرورية بشوارع الهرم وصولاً إلى قسم الطالبية.
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