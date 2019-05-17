نقيب البيطريين: ندعم مطالب شباب الأطباء لإعادة التكليف

أكد الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن ما يطالب به طلاب وخريجى كليات الطب البيطرى فى مصر، من خلال الهاشتاج الذى أطلقوه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، #رجعوا_تكليف_طب_بيطرى، من الحكومة ومتخذى القرار، لإعادة تكليفهم يعد أبسط حقوقهم، وحق مهنتهم، ولعمل مستقبل اقتصاد وطن أفضل.





وأشار العامرى، إلى أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا عاما ومجلسا وجميع النقابات الفرعية، بنقبائها ومجالسها بجميع محافظات مصر تشاركهم فى هذا المطلب، وتدعمه.





وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أنه نتيجة لتوقف التعيينات منذ عام 1995، أصبح يوجد 9 آلاف طبيب بيطرى فقط مُعينين الآن، وفى خلال 5 سنوات من الآن سينهار هذا العدد إلى 4 آلاف طبيب بيطرى فقط، لافتا إلى أن 150 طبيبا بيطريا فقط، معنيين بالتفتيش على الأغذية على مستوى مصر، وهو عدد غير كافى للتفتيش على الفنادق والقرى السياحية والمستشفيات البشرية، وغيرها.



