ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مليون دولار تحسم مستقبل رمضان صبحي

الجمعة 17/مايو/2019 - 09:18 ص
مليون دولار تحسم مستقبل رمضان صبحي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements


كثف مسئولو النادي الأهلي، مفاوضاتهم مع إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي، لحسم صفقة ضم رمضان صبحي بشكل نهائي للفريق، بعد المستوى المميز الذي قدمه صبحي مع المارد الأحمر هذا الموسم.

 

وكان الأهلي قد ضم رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف يورو، ونجح صبحي في قيادة الفريق للعودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري وتصدر المسابقة.

 

وطلب هيدرسفيلد 4 مليون دولار لبيع اللاعب نهائياً، ولكن مسئولو الأهلي قاموا بعرض 3 مليون دولار، ويتفاوض الطرفين بشأن قيمة المبلغ المطلوب لإنهاء الصفقة رسمياً خلال الأيام الفترة المقبلة وقبل إنتهاء الإعارة .


ولايمانع رمضان صبحي في البقاء للأهلي، بعدما استعاد مستواه واقترب من العودة لمنتخب مصر.

Advertisements
المزيد عن: نادي الأهلى كورة رياضة رمضان صبحي أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية