الأهلي يحسم مصير "مارسيلو"
الجمعة 17/مايو/2019 - 09:09 ص
الفجر الرياضي
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يعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى
الأهلى، جلسة خاصة مع حسين السيد لاعب الفريق، الذى انتهت إعارته من الاتفاق السعودى،
خلال الساعات الجارية، لتحديد موقفه من الاستمرار مع الأحمر من عدمه خلال الفترة المقبلة.
ويضع اللاعب أمام مدير الكرة العديد من
العروض التى وصلته فى الفترة الأخيرة سواء من أندية سعودية أو مصرية، وسينقل له رغبته
فى استكمال مشواره الناجح فى الدورى السعودى، خاصة أنه يرى أن فرص مشاركته مع المارد
الأحمر صعبة للغاية فى ظل وجود الثنائى على معلول ومحمود وحيد، فضلاً عن وجود أيمن
أشرف، البديل الثالث لهما.
وقدم حسين السيد الشهير بمارسيلو، مستوى مميز مع الاتفاق بالدوري السعودي خلال فترة إعارته، ليصبح مطلبا للعديد من أندية الدوري السعودي.
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