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الليلة.. عرض"كأنك تراه" على مسرح الطليعة

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:33 ص
الليلة.. عرضكأنك تراه على مسرح الطليعة
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شيماء عطية
 
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قال الفنان شادي سرو، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح إن العرض المسرحي "كأنك تراه" يعرض اليوم الجمعة ١٢ رمضان الموافق ١٧ مايو خلال شهر رمضان المبارك على مسرح الطليعة بالعتبة في الساعة التاسعة والنصف مساءًا.

يذكر أن المسرحية تعرض للسنة الثالثة وهو عرض غنائي درامي يناقش عددًا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، إنشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش والكذب، التحايل باسم الدين لتحقيق المكسب و العلاقة بين المسلم والمسيحي،و الإرهاب، ومقارنتها بأخلاق وسلوك الرسول صلي الله عليه وسلم من خلال استحضار شخصية أحد الصحابة وهو الصحابي أويس القرني.

"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس مى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.


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