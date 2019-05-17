ديل بوترو يضرب موعدا ناريا مع ديوكوفيتش بربع نهائي بطولة روما للتنس
الجمعة 17/مايو/2019 - 07:57 ص
وكالات
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تأهل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، للدور ربع النهائي لبطولة روما لتنس لأساتذة، بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود، ليواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
فاز اللاعب الأرجنتيني على رود (6-4 و6-4) في ثمن نهائي البطولة،
ونجح في خطف بطاقة التأهل للدور المقبل.
وسيواجه ديل بوترو في الدور المقبل ديوكوفيتش، الذي فاز على
الألماني فيليب كولشرايبر (6-3 و6-0)، خلال 64 دقيقة فقط.
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