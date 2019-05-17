أفلام المركز القومي للسينما تمثل مصر بمهرجان دربن السينمائي الدولي

يشارك كل من فيلم "ورقة شجر" و فيلم" يوميات ماسح أحذية" وفيلم "التدريبات القصوى لتحسين الإداء" بالدورة الأربعين من مهرجان دربن السينمائي الدولي.





يذكر أن فيلم "ورقة شجر " من إخراج" بشارة شكرى" وإنتاج المركز القومي للسينما و تدور أحداث الفيلم عن فتاة تستدعى ذكريات من الماضى وتحاول أن تنفذ إلى داخلها وأن تحييها وبينما هى تفعل يُكتشف أن الفتاة نفسها ليست إلا ذكرى.



