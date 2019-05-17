ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أفلام المركز القومي للسينما تمثل مصر بمهرجان دربن السينمائي الدولي

الجمعة 17/مايو/2019 - 07:55 ص
أفلام المركز القومي للسينما تمثل مصر بمهرجان دربن السينمائي الدولي
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements

يشارك كل من فيلم "ورقة شجر" و فيلم" يوميات ماسح أحذية" وفيلم "التدريبات القصوى لتحسين الإداء" بالدورة الأربعين من مهرجان دربن السينمائي الدولي.


يذكر أن فيلم "ورقة شجر " من إخراج" بشارة شكرى" وإنتاج المركز القومي للسينما و تدور أحداث الفيلم عن فتاة تستدعى ذكريات من الماضى وتحاول أن تنفذ إلى داخلها وأن تحييها وبينما هى تفعل يُكتشف أن الفتاة نفسها ليست إلا ذكرى.


وعن فيلم "يوميات ماسح أحذية" فهو حاصل على منحة الدعم اللوجيستي من المركز القومي للسينما والفيلم سيناريو وانتاج وإخراج" كريم مكرم" مدير تصوير "معتز نوار" مونتاج "كريم زيتوني" موسيقي "شريف الوسيمي" صوت "هيثم الديب.


وفيلم "التدريبات القصوى لتحسين الإداء" إخراج وإنتاج ياسر شفيعي وحاصل على منحة الدعم اللوجييستي من المركز القومي للسينما

يعد مهرجان دربن السينمائي الدولي من أهم و أقدم مهرجانات أفريقيا ومن المقرر إقامته بمدينة دربن بجنوب أفريقيا فى الفترة من ١٨ وحتي ٢٨ يونيو القادم.



Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية