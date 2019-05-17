أفلام المركز القومي للسينما تمثل مصر بمهرجان دربن السينمائي الدولي
يشارك كل من فيلم "ورقة شجر" و فيلم" يوميات ماسح أحذية" وفيلم "التدريبات القصوى لتحسين الإداء" بالدورة الأربعين من مهرجان دربن السينمائي الدولي.
يذكر أن فيلم "ورقة شجر " من إخراج" بشارة شكرى" وإنتاج المركز القومي للسينما و تدور أحداث الفيلم عن فتاة تستدعى ذكريات من الماضى وتحاول أن تنفذ إلى داخلها وأن تحييها وبينما هى تفعل يُكتشف أن الفتاة نفسها ليست إلا ذكرى.
وعن فيلم "يوميات ماسح أحذية" فهو حاصل على منحة الدعم اللوجيستي من المركز القومي للسينما والفيلم سيناريو وانتاج وإخراج" كريم مكرم" مدير تصوير "معتز نوار" مونتاج "كريم زيتوني" موسيقي "شريف الوسيمي" صوت "هيثم الديب.
وفيلم "التدريبات القصوى لتحسين الإداء" إخراج وإنتاج ياسر شفيعي وحاصل على منحة الدعم اللوجييستي من المركز القومي للسينما
يعد مهرجان دربن السينمائي الدولي من أهم و أقدم مهرجانات أفريقيا ومن المقرر إقامته بمدينة دربن بجنوب أفريقيا فى الفترة من ١٨ وحتي ٢٨ يونيو القادم.
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