مطربة لبنانية تكشف تعرضها لإصابة خطيرة في حبالها الصوتية بعد وقوعها ضحية رامز جلال (فيديو)
الجمعة 17/مايو/2019 - 07:29 ص
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أكدت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، أنها لا تزال تعاني من تبعات إصابة خطيرة تعرضت لها في حبالها الصوتية، وذلك بعد وقوعها ضحية مقلب الفنان رامز جلال.
وأشارت خلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على قناة "إم بي سي"، إلى أن تاريخ الواقعة يعود لـ 7 سنوات وتحديدًا في العام 2012.
وأوضحت أن سبب الإصابة بعود بالأساس لصراخها الشديد، في برنامج "رامز ثعلب الصحراء" الذي كان يعرض في وقتها.
وأشارت إلى أن أحبالها الصوتية، أصبحت "حساسة" جدًا ونجم عن الإصابة "بحة" في صوتها استمرت منذ ذلك الوقت وحتى هذا الحين.
بسبب مقلب #رامز_جلال تعرضت لجرح في الاحبال الصوتية#مجموعة_انسان#سيرين_عبدالنور_مجموعة_انسان pic.twitter.com/Rq9lIFhmL5— مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 16, 2019
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