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مطربة لبنانية تكشف تعرضها لإصابة خطيرة في حبالها الصوتية بعد وقوعها ضحية رامز جلال (فيديو)

الجمعة 17/مايو/2019 - 07:29 ص
مطربة لبنانية تكشف تعرضها لإصابة خطيرة في حبالها الصوتية بعد وقوعها ضحية رامز جلال (فيديو)
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أكدت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، أنها لا تزال تعاني من تبعات إصابة خطيرة تعرضت لها في حبالها الصوتية، وذلك بعد وقوعها ضحية مقلب الفنان رامز جلال. 

وأشارت خلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان"، المذاع على قناة "إم بي سي"، إلى أن تاريخ الواقعة يعود لـ 7 سنوات وتحديدًا في العام 2012. 

وأوضحت أن سبب الإصابة بعود بالأساس لصراخها الشديد، في برنامج "رامز ثعلب الصحراء" الذي كان يعرض في وقتها.

وأشارت إلى أن أحبالها الصوتية، أصبحت "حساسة" جدًا ونجم عن الإصابة "بحة" في صوتها استمرت منذ ذلك الوقت وحتى هذا الحين. 

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