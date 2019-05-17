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في ذكرى رحيلها.. سر منع وردة الجزائرية من دخول مصر!

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:58 ص
في ذكرى رحيلها.. سر منع وردة الجزائرية من دخول مصر!
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شيماء عطية
 
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تحل اليوم الجمعة، الذكرى السابعة على رحيل المطربة وردة الجزائرية، والتي كانت أحد أعلام الغناء الطربي في العالم العربي، ورغم ارتباط الراحلة بمصر إلا أنها رُحلت منها ومُنعت لفترة من زيارتها.

وبدأت القصة، بعدما التقت وردة المشير عبدالحكيم عامر وزير الحربية آنذاك، صدفة بعدما تعطلت سيارتها في طريقها للعاصمة السورية دمشق، وأمر عامر سائقه بتوصيلها، لتنتشر بعدها الشائعات تؤكد وجود علاقة عاطفية تجمعهما، وبناء عليه حققت أجهزة المخابرات في مصدر الشائعة، ليتضح بعد ذلك أن وردة هي مروجتها.

وبعدها صدر قرار بترحيلها ومنعها من دخول مصر، ولم ترجع إليها إلا في مطلع السبعينيات بعد تولي الرئيس السادات الحكم.

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