ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رضوي لـ"دينا الشربيني": "صوتي ضاع في سنتين ونص وإنتي ضيعتي كل حاجة بمشهد" (فيديو)

الجمعة 17/مايو/2019 - 06:30 ص
رضوي لـدينا الشربيني: صوتي ضاع في سنتين ونص وإنتي ضيعتي كل حاجة بمشهد (فيديو)
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements


وجهت المذيعة رضوي الشربيني، رسالة للفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد مشهد جمعها بأحمد صلاح السعدني بعد خيانتها مع شقيقتها ريهام عبد الغفور.

واعتبرت هذا المشهد والذي اعتذرت للسعدني خلاله، وطلبت منه أن يسامحها إن كانت قد أساءت إليه أو تسببت في غضبه في يوم من الأيام، ويتناسيا سويًا واقعة خيانته لها دمارًا لكل ما فعلته رضوي ببرنامجها "إنتي وبس" خلال سنتين ونصف حيث أنها مشهورة بمهاجمة الرجال وتقوية النساء عليهم.


مسلسل "زي الشمس" حقق أصداء قوية مع بداية عرضه حتى الأن خلال موسم رمضان، وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داوود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد مالك ، وجمال سليمان ، واخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الداخلية