رضوي لـ"دينا الشربيني": "صوتي ضاع في سنتين ونص وإنتي ضيعتي كل حاجة بمشهد" (فيديو)





وجهت المذيعة رضوي الشربيني، رسالة للفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد مشهد جمعها بأحمد صلاح السعدني بعد خيانتها مع شقيقتها ريهام عبد الغفور.





واعتبرت هذا المشهد والذي اعتذرت للسعدني خلاله، وطلبت منه أن يسامحها إن كانت قد أساءت إليه أو تسببت في غضبه في يوم من الأيام، ويتناسيا سويًا واقعة خيانته لها دمارًا لكل ما فعلته رضوي ببرنامجها "إنتي وبس" خلال سنتين ونصف حيث أنها مشهورة بمهاجمة الرجال وتقوية النساء عليهم.





مسلسل "زي الشمس" حقق أصداء قوية مع بداية عرضه حتى الأن خلال موسم رمضان، وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داوود، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد مالك ، وجمال سليمان ، واخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.