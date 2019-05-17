رضا عبد العال: السماسرة يتحكمون في الكرة المصرية



وشدد "عبد العال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، على أن السماسرة هم المتحكمون في الكرة المصرية من تنقلات لاعبين ومدربين، وهناك لاعبين يلعبون مجاملة فقط.



وأضاف: "أحمد ومحمد الشناوي لا يستحقان الوقوف كحراس لمنتخب مصر"، متسائلا: "وأزاي محمد عواد وجنش ميروحوش المنتخب!! أزاي محمد هاني ومروان محسن يروحوا المنتخب، وكمان واخد في الجنب الأيمن أكثر من أربع لاعبين وده يظلم لاعبين أخرين".

قال الكابتن رضا عبد العال، لاعب نادي الزمالك، والأهلي سابقًا، إن "التدريب في الدوري الممتاز له ناسه، ولازم تكون محسوب على سمسار معين عشان تتدرب أي فريق في الدوري"