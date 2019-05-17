احمد داوود يكسب تعاطف السوشيال ميديا بسبب قصة حب مصطفى ونور في "زي الشمس"





تحولت قصة حب مصطفى ونور في مسلسل "زي الشمس" الى مثار تعليقات البنات على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقع تويتر ، خاصة وأن مصطفى الذي يجسد دوره أحمد داوود يعيش قصة حب من طرف واحد مع نور التي تجسد دورها دينا الشربيني.





بعد محاولات طويلة من قبل مصطفى للارتباط بنور خلال الحلقات الماضية ، كشفت نور عن مشاعرها الحقيقية تجاهه والتي قالت فيها انه أفضل اخ بالنسبة لها ، رد فعل نور أثار جدلا كبيرا وتعليقات من مستخدمي موقع تويتر تحديدا حيث كتبت احداهن : كل واحدة نفسها يبقى في حياتها واحد زي مصطفى!



