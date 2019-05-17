رضا عبدالعال: في أحد معسكرات المنتخب أكلنا لحم قرود



وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية: "كلنا مرة قرود، ومكناش نعرف.. قالوا لحمة غريبة وبعد ما أكلنا عرفنا"، لافتا إلى أنهم كانوا في معسكر في "توجو" مع المنتخب.



وأكد أن المدير الفني السابق لنادي الزمالك خالد جلال ظُلم، ولو كان المدرب الآن كان قد حصل على الدوري والبطولة العربية، وفكرة على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه شخصيته قوية جدًا، وحصل على الكأس مع الزمالك، لأنه سيطر على لاعبي الفريق، وشكمهم بمعنى أصح"، مشيرًا إلى أن "أفضل لاعب في مصر صالح جمعة على الرغم أنه يلعب ـ30 % من جهد، وبعده عبد الله السعيد، ويليه كهرباء وفرجاني ساسي".

قال الكابتن رضا عبد العال، لاعب نادي الزمالك، والأهلي سابقًا، إنه في أحد المرات أثناء تواجده مع المنتخب المصري بالخارج، تناولوا لحوم "قرود".