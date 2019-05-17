عاجل.. حادث تصادم مروع بين 6 سيارات في النزهة ومصرع وإصابة 10 أشخاص (صور)





لقي 3 أشخاص مصرعهم و أصيب 7 آخرون في حادث تصادم مروع بين 6 سيارات أعلى محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، مما أدى إلى توقف حركة المرور.





وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى.





وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.



