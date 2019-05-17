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قرار جمهوري بالعفو عن 560 سجينا من المحكوم عليهم

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:39 ص
قرار جمهوري بالعفو عن 560 سجينا من المحكوم عليهم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 560 مسجونًا، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها 20 (تابع) قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2019.

ونص القرار في مادته الأولى على: "يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 560 محكوم عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة، أولهم شيماء أحمد سعد، وآخرهم أحمد محمد محمود، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوماً عليه فى قضايا أخرى".

قرار جمهوري بالعفو عن 560 سجينا من المحكوم عليهم
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