رضا عبدالعال: "مفيش لاعب في مصر يسوى أكتر من 3 ملايين.. ورزق الهبل على المجانين"
الجمعة 17/مايو/2019 - 05:20 ص
نعيم يوسف
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انتقد الكابتن رضا عبدالعال، لاعب نادي الزمالك، والأهلي سابقًا، صفقة انتقال اللاعب حسين الشحات إلى النادي الأهلي بحوالي 150 مليون جنيها.
وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنه باستثناء خمس أو ست لاعبين، فإنه "مفيش لاعب في مصر يسوى أكتر من 3 مليون جنيها"، مشددا على أن "رزق الهبل على المجانين"، والسماسرة يتدخلون في الموضوع.
وأشار إلى أنه يرفض الجملة التي تقال له وهي "الأهلي لمك"، موضحا أنه عند انتقاله للأهلي كان "نجم النجوم".
وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنه باستثناء خمس أو ست لاعبين، فإنه "مفيش لاعب في مصر يسوى أكتر من 3 مليون جنيها"، مشددا على أن "رزق الهبل على المجانين"، والسماسرة يتدخلون في الموضوع.
وأشار إلى أنه يرفض الجملة التي تقال له وهي "الأهلي لمك"، موضحا أنه عند انتقاله للأهلي كان "نجم النجوم".
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