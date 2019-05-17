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أحد أبطال حرب أكتوبر: النصر يعتبر زلزالا هز الكون بأكمله

الجمعة 17/مايو/2019 - 08:22 ص
أحد أبطال حرب أكتوبر: النصر يعتبر زلزالا هز الكون بأكمله
اللواء محمود معوض - أحد أبطال حرب أكتوبر
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء محمود معوض، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن هذا الانتصار يعتبر أعظم حدث في التاريخ المعاصر، كما يعتبر زلزال هز الكون بأكمله، ولم يكن أحد يتوقعه.

وشدد "عوض"، خلال لقائه مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامية ريهام الديب، على أن الدولة كانت في حالة شبة انطسار بعد هزيمة عسكرية عام 1967، والاقتصاد كان متأثرا بشكل كبير، ومن المستحيل أن تفعل مصر ذلك.

وأكد على أن خطة الخداع الإسراتيجي كان لها دورا كبيرا في إحراز هذا النصر، وهو شيء صعب جدا أن يتكرر، والتخطيط للعملية يعتبر من أعظم خطط التخطيط للحروب في العصر الحديث بأكمله.
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