رغم خسارته للقب.. الهلال يقدم هدية ثمينة للأهلي

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هدية ثمينة لنادي أهلي جدة، على الرغم من خسارة الزعيم للقب الدوري السعودي لحساب نادي النصر، ولكنه نجح في الفوز بالجولة الأخيرة على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز ساحق على نظيره الاتفاق بخمسة أهداف دون رد، ضمن الجولة الختامية بالمسابقة والتي جمعت بينهما مساء الخميس، وتناوب على تسجيل خماسية العالمي كلاً من دجانيني ثلاثة أهداف "هاتريك"، وعمر السومة، وعبدالرحمن غريب في الدقائق 38، 50، 65، 84، 89 من زمن المباراة.

وتلقى الأهلي هدية الزعيم بصدر رحب، بانتزاع المركز الرابع من الشباب، وخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال آسيا بالموسم القادم، حيث احتل الأهلي المركز الرابع برصيد 55 نقطة متفوقاً بفارق نقطة واحدة على الشباب الذي تراجع للمركز الخامس.